К 2024 году в космосе может появиться первая киностудия

Возможно, в недалеком будущем фильмы о космосе начнут снимать не на Земле, а в «реальных» условиях. О намерениях построить первую спортивную арену и киностудию в невесомости заявила компания Space Entertainment Enterprise, которая сегодня занимается будущим фильмом о космосе голливудского киноактера Тома Круза.

Планируется, что космическая киностудия будет построена к 2024 году, передает Час Пик со ссылкой на зарубежные СМИ.

Строительство будет осуществлять компания Axiom Space, которая недавно получила разрешение от NASA по разработке коммерческой части МКС. Модуль получит название SEE-1. Модуль, в частности, будет встроен в Axiom Station. Axiom Space в дальнейшем также планирует заняться космическим туризмом.

Известно, что SEE-1 будут использовать для съемок фильмов, телепрограмм, музыкальных и спортивных мероприятий. Услугами модуля смогут воспользоваться продюсеры, которые решат создать собственный контент в невесомости.

Кроме того, со станции можно будет транслировать все события в прямом эфире.

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