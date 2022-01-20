Утвержден новый порядок консервации земель. Министр объяснил, почему это важно

19 января во время очередного заседания правительства было принято постановление «Об утверждении Порядка консервации земель». Согласно документу, теперь так называемые «деградированные» земли должны быть выведены из обращения путем их консервации. Об этом сообщает отдел взаимодействия со средствами массовой информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Механизм защелкивания, облесения и ренатурализации позволит восстановить истощенные почвы, а восстановление оросительных систем – рационально использовать запасы влаги в почве», – отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

По замыслу чиновников, принятое решение позволит определить организационные основы проведения консервации деградированных и малопродуктивных земель, хозяйственное использование которых является экологически опасным и экономически неэффективным. Также консервации будут подвергнуты техногенно загрязненные земельные участки, на которых невозможно вырастить экологически чистую продукцию.

Принятым Правительством постановлением предлагается также определить ориентировочные показатели, характеризующие почвенные свойства и обуславливающие необходимость консервации земель за природно-сельскохозяйственными зонами.

Ожидается, что реализация программы повысит эффективность государственного регулирования в сфере земельных отношений и усовершенствует порядок проведения консервации деградированных, малопродуктивных и техногенно загрязненных земель.

Напомним, в Украине заметно подорожала земля сельскохозяйственного назначения.

Также, по прогнозам экспертов, в 2022 году следует ожидать повышения цены продажи земли на $300-500/га.

Ранее, названа самая активная область Украины по обороту на рынке земли.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает принудительно изымать землю для строительства дорог.