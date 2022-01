Врач-диетолог назвала лучший напиток для понижения давления

Врач-диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала о лучшем напитке для завтрака, который способствует понижению артериального давления.

В интервью изданию Eat This, Not That! она сообщила, что согласно данным исследования, регулярное употребление травяного чая каркаде утром помогает снизить уровень кровяного давления у людей, которые страдают гипертонией первой стадии и предгипертонией.

По ее словам, употребление трех чашек этого чая снижает давление также, как и некоторые лекарственные препараты. Для более насыщенного вкуса в каркаде можно добавить немного свежевыжатого гранатового сока.

«В соке граната содержится большое количество антиоксидантов. В косточках есть антоцианы, а в кожуре — эллагитаннины. Все это делает гранат очень полезным», — добавила врач.

