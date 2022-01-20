Назван главный признак алкогольной зависимости

Главным признаком зависимости от алкоголя является отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам, уверен замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Как он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», эксперты в области медицины называют такой признак «анозогнозия». Он отметил, что алкоголики говорят обычно: «Да ничего я не зависим, просто мне нравится, и я выпиваю».

«При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги», — пояснил он.

Салагай ранее заявил, что Россия не является самой пьющей страной в мире, так как потребления спиртного снижается. В 2014-2017 годах уровень потребления алкоголя был одним из самых низких в Европе: 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.

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