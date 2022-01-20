Какие провокации устроит Россия, чтобы начать войну с Украиной

Сейчас все ждут, какой именно театр устроит Российская Федерация под видом украинцев

Возникает естественный вопрос: какие провокации должна устроить Россия, как эти провокации будут выглядеть? Потому что войну надо с чего-то начинать. И все войны начинаются с более-менее умело подготовленных и осуществленных провокаций.

Тут есть ответ. Понятно, что заслать могут спецкоманду, которая спляшет гопак, например, на монументе защитников ДНР или на месте упокоения Моторолы; обнажит зады и гопак перейдет в тверк. Зрелище будет омерзительным с учетом того, что это мужики. Наверняка это будут Петров, Боширов и другие умельцы.

Ответом на гопак будет, вероятно, ракетный удар, который будет нанесен по кладбищу, с которого уже уйдут к тому времени провокаторы. То есть, какая бы начальная стартовая провокация не была, она будет исполнена Россией очень плохо, как всегда, неубедительно.

Сейчас все ждут, какой именно театр устроит Российская Федерация под видом украинцев.

Помним да, подрыв совершенно детский складов в Чехии, синие трусы Навального, Скрипаль. Как все спецоперации, все заканчивается большим позором.

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Джерело: Эхо Москвы

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