Канцлер Германии обратился к России цитатой из фильма «Брат-2»

Олаф Шольц призвал Москву признать, что «сила в правде», использовав цитату, известную по российскому фильму «Брат-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц в тексте своего выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума, посоветовал России воспользоваться преимуществами сотрудничества с Берлином. Об этом сообщает Bloomberg.

Немецкий политик призвал Москву признать, что «сила в правде» (right makes might), использовав цитату, известную по российскому фильму «Брат-2».

«Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», – заявил Шольц.

Он добавил, что Берлин придерживается территориальной целостности Украины и готов защищать Киев от российской агрессии.

«Российская сторона знает о нашей решительности. Надеюсь, она также отдает себе отчет, что выгоды от сотрудничества превосходят цену дальнейшей конфронтации», – подчеркнул канцлер Германии.

Напомним, 17 января Владимир Зеленский встретился с главой МИД Германии. Президент и Анналена Бербок говорили об агрессии РФ и «Северном потоке-2».

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 17 января прилетела в Украину. Это первый визит в Киев политика на этом посту. Уже на следующий день Бербок отправится в Москву, где планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.