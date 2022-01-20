Утка пробежала Нью-Йоркский марафон и стала звездой соцсетей (ВИДЕО)

Утка по кличке Ринкл совершила забег вместе с участниками ежегодного марафона в Нью-Йорке. И хотя всю дистанцию она не преодолела, зато заполучила любовь зрителей мероприятия и пользователей социальных сетей.

Сначала видео с пернатой бегуньей появилось в TikTok, где за два дня собрало более 5 млн просмотров, а затем быстро распространилось и по другим соцсетям. На кадрах видно, как Ринкл радостно бежит рядом с другими бегунами, а зрители встречают необычного участника забега с аплодисментами.

Хозяин пернатой регулярно выкладывает ролики со своей питомицей, и судя по всему, Ринкл обожает бегать не только на большие дистанции, но и наматывает круги по дому.

Апостроф