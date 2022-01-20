Слон вломился в дом в поисках ужина (ВИДЕО)

Ущерб дому составил более 1500 долларов.

Грохот на кухне разбудил жительницу тайской деревни Чалермкиатпаттана в предрассветный час. Включив свет, женщина обнаружила голову слона, торчащую из стены рядом с раковиной. Его хобот копался в ящиках и сбрасывал на пол посуду и кухонные принадлежности, передает Апостроф.

Оказалось, что слон по имени Бунчуй, живущий по соседству в национальном парке Каенг Крачан, посетил деревню в поисках лакомств. Он проворачивает этот трюк далеко не первый раз: запах еды на местном рынке очень привлекателен для слонов. На сей раз кухня Ратчадаван Пуэнгпрасоппон встала на пути животного, и ущерб ее домохозяйству составил более 1500 долларов.

Слоны в западном Таиланде часто совершают набеги на близлежащие деревни и почти каждую ночь заходят на фермерские поля. Большинство жителей относятся к ним с уважением и стараются найти решение проблемы, но барьеры и сигнализация имеют только краткосрочный эффект.

«Такие случаи учащаются в Азии, и это, вероятно, связано с сокращением доступных ресурсов и среды обитания слонов, — сказал изданию Guardian зоопсихолог Джошуа Плотник. — Если не удовлетворять потребности слонов в пище, воде и других ресурсах в их естественной среде обитания, они найдут способы обойти сдерживающие факторы и получат доступ к деревням и полям».