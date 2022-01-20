Нагнетание, паника, истерика… Кто пугает украинцев вторжением России?

Эвакуация, «тревожные чемоданы», поиск бомбоубежищ… Кажется, даже в 2014-15 годах, когда на нашей территории шли активные боевые действия, украинцы столько не обсуждали начало полномасштабной войны с Россией. Логично предположить: если россияне не пошли дальше тогда, когда украинское государство было обескровлено, тем более не решатся на это они и сейчас, когда и Украина укрепилась в вооруженном плане, и мир уже не так наивен относительно намерений Кремля. Однако в последние месяцы, как бабл-гам, активно надувается истерия вокруг возможного нового нападения России.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 января обнародовал отдельное видеообращение на эту тему. Он призвал граждан не поддаваться панике: «А в чем новость? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день и они не стали больше. Больше стал ажиотаж».

Зеленский отметил, что единственным поводом для паники будет как раз попытка поддаться панике и начать снимать со счетов деньги и сбрасывать знакомым и друзьям фейки и страшилки.

«Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ являться именно средствами массовой информации, а не средствами массовой истерии, в погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать каждый день о том, что война будет завтра – это точно ее не остановит», – заметил Зеленский.

Есть ли реальные основания волноваться украинцам и откуда взялся этот ажиотаж, о котором уже вынужден говорить сам президент?

«Россияне, кажется, сами от этого в шоке»

Волнение началось в ноябре прошлого года. Тогда влиятельная газета The New York Times со ссылкой на данные источников среди американских и европейских чиновников обнародовала тревожные данные.

Издание отметило, что британская и американская разведки все больше убеждаются в том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность военных действий для захвата большей части Украины или дестабилизации ситуации ради смены власти в стране на более комфортную для себя.

Впоследствии Politico и Bloomberg обнародовали данные об аномальной концентрации российских войск вокруг украинской границы. На эти сообщения можно было бы сначала обратить внимание только из-за ярких заголовков, но об угрозе российского вторжения заявил и госсекретарь США Энтони Блинкен, а директор ЦРУ Уильям Бернс даже прилетал в Москву, чтобы обсудить возможную эскалацию вокруг Украины с руководством РФ.

Украинские чиновники тогда в частных разговорах с «Главкомом» были несколько смущены такой активностью американцев: «На самом деле мы не видим на границах ничего особенного, чего не было раньше. Не понимаем, чего они вдруг так возбудились – может это связано с тем, чтобы отвести внимание от ситуации с Китаем и Тайванем. Россияне, кажется, сами от этого в шоке».

С тех пор почти каждый день фиксируется целый вал публикаций в иностранных СМИ о вероятной войне в Украине. Они обнародовали несколько карт с направлениями возможного нападения и регулярно продуцируются многочисленные заявления политиков и разных экспертов, оценивающих возможности атаки. Последняя из таких «алармистских» новостей – в том же The New York Times. Там сообщили об отъезде из Украины семей российских дипломатов, также появилась информация о прибытии канадского спецназа, в задачи которого в частности входит эвакуация граждан Канады в случае обострения ситуации. Госсекретарь США Блинкен во время последнего визита в Киев и встречи с Зеленским отметил, что Путин может в короткие сроки произвести агрессивные действия против Украины, но Вашингтон и его союзники внимательно наблюдают за этим.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заверил в поддержке Украины/Фото: president.gov.ua

Европа – не Америка

А вот «великие европейцы» типа Германии с самого начала очень скептически воспринимали варианты возможного полномасштабного конфликта. Однако Штатам вроде бы удалось убедить партнеров в такой возможности и разработать общие санкции. Какими именно они могут быть, американские и европейские чиновники не говорят, но постоянно повторяют мантру о большой цене, которую заплатит Россия в случае нападения на Украину. При этом американцы и британцы сразу открестились от помощи Киеву своими войсками, хотя вполне могли обойтись общими фразами типа «будем смотреть за ситуацией» или «надеемся, что до этого не дойдет».

При этом если американцы посоветовали своим гражданам в ближайшее время не посещать нашу страну, смешав в одну кучу и угрозу из России и демонстрации с элементами насилия (разве в самих Штатах их буквально недавно не было?), то посол Германии прямо заявила, что считает угрозы маловероятными. Более того, Германия открыто заблокировала передачу вооружения Украине.

Так же, например, не верит в возможность полномасштабного конфликта президент Турции Реджеп Эрдоган, пытающийся не портить отношения ни с Украиной, ни с Россией. Да и украинские власти не хотят лишний раз пугать народ вторжением. Кроме Зеленского, призывающего не паниковать, секретарь Совбеза Алексей Данилов неоднократно повторял, что пока не видит у россиян достаточного сконцентрированного потенциала для масштабной атаки.

Глава провластной фракции «Слуги народа» Давид Арахамия также утверждает, что ситуация на границе не хуже, чем была весной прошлого года, и обвиняет в нагнетании распространяющие фейки западные СМИ. Все это напряжение, по его словам, плохо влияет на украинскую экономику. И это действительно так: на фоне разговоров о предстоящей войне наблюдается отток иностранного капитала из Украины, под давлением оказался курс гривны. Поэтому Украина уже терпит убытки – только из-за громких заголовков в СМИ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также обратил внимание на психологический фактор: «Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники, отчаянья в украинском обществе и расшатывание нас изнутри, прежде всего – расшатывание нашей экономики и финансовой системы. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы не разрешить России достичь этой цели».

Надо признать, что российские биржи тоже падают из-за «милитаристской» атмосферы, но нам от этого не намного легче.

Игра на нервах

Россия, хотя и выражает недоумение столь резкой реакцией Запада на свои передвижения солдат, фактически подыгрывает глобальной истерике. В Москве отмечают, что паника спровоцирована искусственно и никто ни на кого не собирается нападать, но при этом почти 100 тыс. военных с украинской границы убирать не собирается, обвиняя в эскалации Запад. Свою небывалую активность она объясняет тем, что НАТО якобы накачивает Украину оружием. Поэтому есть вероятность спровоцированной США атаки украинских «радикалов» или на «республики Донбасса», или даже на территорию самой России.

Более того, российская армия сейчас перебрасывается в Беларусь в рамках учений «Союзная решимость» и уже звучат мнения, что эти перемещения могут быть использованы для атаки с севера. Непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко как раз перед этим также заявил, что опасается нападения украинских националистов.

Владимир Путин уверенно душит Александра Лукашенко в геополитических объятиях. Как это отразится на Украине?/Фото: ria.ru

В ближайшие дни могут быть самыми нервными из-за ультиматума России к США, в котором она пожелала себе беспрецедентных «гарантий безопасности». В частности, запрет на вступление в НАТО для Украины и Грузии и откат альянса к границам 1997 года. Первый раунд переговоров продемонстрировал, что на эти пожелания никто реагировать не собирается, и сейчас в Кремле требуют немедленных письменных гарантий безопасности. Если их не будет, Россия обещает, что оставит за собой право на «военный или военно-технический» ответ. Что именно подразумевается под этими формулировками – не раскрывается. Но на то и, похоже, расчет кремлевских шантажистов: бесхитростная тактика «держите меня семеро». Опять же похоже на элемент информационной игры.

Как будут развиваться события? Сценарии

Реальное обострение

Есть мнения, они распространяются разнообразными «кремленологами», что в Москве действительно решили просто перевернуть шахматную доску и решить «украинскую проблему» блицкригом. Якобы у Путина окончательно развеялись иллюзии: он понял, что ему не удастся запихнуть оккупированные куски Л/ДНР в Украину на своих условиях. США и Европа с их проблемами (новая власть в Германии, выборы во Франции за три месяца), как он считает, не способны дать ему адекватный ответ. Условно говоря, все возможные санкции со стороны Запада Москвой заранее просчитаны: они хоть и неприятны, но не очень пугают. Волна публикаций в западных СМИ о неготовности применять «адские» санкции против России даже после нападения на Украину, потому что это расшатывает мировую финансовую систему, может быть заказной со стороны Кремля. Но голоса о снятии с России санкций за старые грешки вроде аннексии Крыма в ЕС уже откровенно раздаются – например, от министра экономики Словакии Рихарда Сулика.

В российском МИД заявили, что военные специалисты постоянно предлагают Путину варианты на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. Что такое «вокруг Украины» – можно только гадать. В голове кремлевского небожителя могут существовать разные сценарии: обострение на Донбассе, пробивание коридора в Крым через Мариуполь, захват Северокрымского канала, атака на Киев. Оценивать их реалистичность – дело неблагодарное. Однако конечная цель любого сценария – повлиять на украинские власти и выдавить из нее нужные уступки.

Блеф

Американцы, комментируя ситуацию, повторяют, что нынешние действия Путина не похожи на блеф. Но суть блефа в том и заключается, чтобы он не походил сам на себя, иначе игра теряет всякий смысл. Путин блефовал уже много раз, пугая скоплением на границах под видом учений, так что прекрасно понимает, что рано или поздно блеф просто прекратит действовать.

Российский президент постепенно становится заложником собственного самоуверенного поведения, ведь после отказа выполнять его ультиматум, нужно будет демонстрировать реальный ответ Западу. Однако следует отметить, что нынешняя информационная истерия вокруг предполагаемой войны не сопровождается существенным обострением на Донбассе. Является ли это затишьем перед бурей?

Информационное нагнетание может являться блефом и со стороны США. Киев в последнее время стал не слишком чувствительным к просьбам из Вашингтона (взять те же откровенные манипуляции с антикоррупционными органами) и столь масштабной информационной кампанией Штаты могут убивать двух зайцев. С одной стороны, прикрываясь благородными целями, они вынуждают Украину искать способы избегания войны. И тут сразу возникает вопрос выполнения неприемлемых для нас, но согласованных всеми сторонами, «минских договоренностей».

Собственно, наши переговорщики в трехсторонней контактной группе в разговорах офф-рекордс не скрывают, что их задачей является «заморозить» конфликт, а не возвращать «токсичные» территории прямо сейчас. Пока пустые переговоры вокруг этого продолжались, по мнению наших переговорщиков, это сдерживало Россию. Но теперь, после печально известных статей Путина и Медведева, в которых они фактически обосновывают свои территориальные претензии на «исторические земли», опасения, что попытки продвинуться дальше будут.

И в этот момент Россия и США ставят Украину перед фактом: либо будет продвижение в исполнении «Минска», либо… нагнетание будет увеличиваться.

Естественно, это не единственные версии появления информационного шторма, в эпицентре которого оказалась Украина. Очевидно, что наша страна находится среди нескольких огней, и что самое печальное – не может сильно повлиять на ситуацию, несмотря на заявления, что «никаких решений об Украине без Украины». Трудно однозначно определить, сыграло ли в пользу стране то, что она снова на первых страницах иностранных СМИ. Но вред от этого медийного насилия, кто бы за ним ни стоял, уже очевиден.

Павел Вуец, «Главком»