Опубликовано видео, на котором корова решила прокатиться с горки

В Бразилии корова сбежала с бойни и спряталась в аквапарке, где с радостью съехала с водной горки. Эту милую сцену снял и выложил в сеть один из посетителей — видео сразу стало вирусным, а пользователи стали жалеть животное, которому скоро предстоит стать фаршем.

Как пишет New York Post, этот случай произошел в 800 километрах от Рио-де-Жанейро. Одна буренка так сильно стремилась к свободе, что смогла каким-то образом ускользнуть от конвоиров. А ближайшим местом для укрытия оказался развлекательный водный парк.

Оказавшись там, корова решила воспользоваться возможностью и съехать с горки. Удивительно, но аттракцион, который рассчитан на вес всего до 200 кг, смог выдержать и не прогнуться под 300-килограммовой посетительницей.

Благодаря своей выходке, корова смогла спастись от ножа мясника. Владелец ранчо, на котором до этого обитала корова, решил помиловать животное и оставил его в качестве питомца. Кроме того, у буренки теперь есть имя — Тобога, что в переводе с португальского означает «водная горка».

Апостроф