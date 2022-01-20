Диетологи выявили самые опасные продукты для пожилых

Правильный рацион питания – это залог хорошего самочувствия для пожилых людей. Людям старше 60 лет настоятельно рекомендуется отказаться от сладостей, красного мяса и мучных изделий. Такого мнения придерживается диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, перечисленные продукты могут стать причиной проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе. Они также влияют на преждевременное старение человеческого организма. В идеале следует отказаться даже от сахаросодержащих продуктов, таких как варенье и мед.

При походе в магазин следует избегать изделия из белой просеянной муки, белый хлеб, картофель и рисовую кашу. Свинину, говядину и баранину рекомендуется заменить на птицу и рыбу.

«Потреблять разрешено не больше условных 20 граммов сахара в день», – подчеркивает Гинзбург, слова которого приводят «Народные новости».

Из повседневного рациона также следует исключить подсолнечное масло. Нередко избыток жирных кислот провоцирует воспалительные нарушения, меняет настроение и поведение. При приготовлении блюд настоятельно рекомендуется использовать качественное оливковое масло.

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