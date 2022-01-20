Диетолог назвала продукты, которые «продлевают молодость»

В рацион питания необходимо добавить рыбу, мясо и овощи. Эти продукты особенно благотворно влияют на организм.

Диетолог Маргарита Королева в интервью рассказала о продуктах, которые помогут продлить молодость и сохранить здоровье организма.

По ее словам, здоровое питание подразумевает под собой грамотно сбалансированное меню из продуктов, содержащих жиры, углеводы и белки. В рацион питания необходимо добавить рыбу, мясо и овощи. Эти продукты особенно благотворно влияют на организм.

«В рационе питания должны быть источники белка — это рыба и мясо. Овощи, например, редька, репа и редиска. Они своевременно освобождают организм от токсинов и питают его витаминами и минералами», — подчеркнула Королева.

Напомним, что ранее врач-диетолог Асият Хачирова рассказала о самых полезных способах приготовления мяса.

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