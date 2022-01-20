В сети опубликовали новый способ разведения огня

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Недавно в магазине увидела полено «Шведский огонь» для розжига. Цена — отдельная тема, мне вспомнилась одна смешная история. Зима, Ивановская область. Дремучий лес. Мы с оператором приехали снимать документалку о местных ремеслах. С собой в нагрузку нам всучили студентку из Финляндии Илму. Финка, как финка, маленькая, крепенькая, как табуреточка, веселая, компанейская и по-русски говорит. Ну, никак не обуза.