В сети опубликовали новый способ разведения огня

Сосредоточенная Илма бегала с камеркой по глубокому снегу и своими толстыми вязанными варежками как-то умудрялась нажимать на кнопочку REC. Дипломная работа, не хухры-мухры. Лесорубы нас опасались и на всякий случай были радушны и приветливы, поскольку мы вчера пили чай с их губернатором. Мало ли, вдруг он к тридцатиградусному морозу еще и ветру им напустит, тогда вообще труба.

Съемка шла весело и бойко, иначе можно было замерзнуть. Я мерил длину теней от сосен, потом в снег втыкал палку и прикидывал соотношение ее высоты к длине тени, делил, умножал, считал шаги и получал точку, в которую должна упасть верхушка спиленного дерева. Потом в это место ставил камеру (на всякий случай без оператора) и Илму, которая почему-то верила моим расчетам, я ведь умолчал, что в школе по геометрии у меня была твердая чуть ли не двойка. Но все шло как по маслу. Лесорубы «улыбали» стволы в нужном направлении и могучие столетние сосны с треском валились точно к ногам нашего штатива и валенкам храброй финки.

Однако мы неслабо задубели и решили сделать перерыв на горячий чай. Лесорубы засуетились. Один начал бойко нарезать бензопилой дрова для костра, второй вытаптывал место, третий полез в трактор за специальными арматуринами и молотком, чтобы подвесить чайник над будущим костром. Четвертый притащил огромную сковороду с примотанными к ней проволочками и похвастал, что эти проволочки его личное изобретение, а то раньше приходилось всем по очереди держать за ручку над огнем, покуда картошка не поджарится… Мы с оператором в радостном предвкушении потирали задубевшие руки и только Илма с мольбой в голосе попросила:

— А можно сначала горячий чай и обед, а уж потом костер и прочие зимние забавы? Вы извините, но уж очень я замерзла

Лесорубы переглянулись, глупо усмехаясь, но понимая, что в Финляндии все не так, как в России. Попытались терпеливо объяснить, что, мол, не знаем как у вас, но в нашем лесу на тридцатиградусном морозе чай без костра сварить невозможно. Тут, милая барышня, нет ни газа, ни розеток. Так что придется подождать. Вот Саня еще пару веток нарежет и будет костерок, тогда погреетесь.

Илма ничего не поняла ни про газ, ни про розетку и, раздражаясь, сказала:

— Так я и прошу, не нужно костра, это долго, просто сделайте огонь чайник вскипятить и погреться…

Тут лесорубы уже слегка напряглись. Один то ли в шутку, то ли всерьез протянул финке зажигалку. Та взяла, сунула ее в варежку и попросила у Сани бензопилу. Саня дал. Финка из начинающего режиссера мгновенно превратилась в маленькую сказочную разбойницу. Лихо вырезала из сосны большое полено, сантиметров тридцать в диаметре и поставила на торец, оно оказалось ей по пояс.