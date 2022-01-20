ООН осудила отрицание Холокоста — Главком

«Зал имен» в Мемориальном музее Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, осуждающую и отвергающую отрицание Холокоста, сообщает The Journal.

Согласно тексту резолюции, Генассамблея отвергает и осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события.

Также ООН призвала все государства-члены организации исключать подобное возражение, в том числе «любые действия, предпринимаемые с этой целью».

Отмечается, что соавторами резолюции выступили более 60 стран, среди которых Израиль, США, Германия, Украина, Грузия. Резолюция была принята без голосования.

В ООН также призвали государства и компании, владеющие социальными сетями, противостоять использованию информационных технологий для пропаганды антисемитизма и искажения истории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине».