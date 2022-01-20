Бойцы на передовой готовятся к возможным обстрелам (видео)

Позиции украинских военных в районе Золотого постоянно под прицелом. По словам Ильи, находившегося на боевом дежурстве, он выбрал пехоту, чтобы быть на переднем крае. Говорит, ежедневно удостоверяется в том, что терять бдительность нельзя ни на секунду, сообщает Суспильне.

«Они внезапно атакуют. Тишина-тишина, а затем резко обстрел может быть. Из подствольника может быть, из гранатомета», – рассказал Илья.

Такой обстрел, говорит военный ВСУ Дмитрий, может являться прикрытием для работы снайпера.

«Они сидят и выжидают. Противник, производя одиночные выстрелы, чтобы выманить бойцов, чтобы они вылезли, наблюдали, откуда ведется огонь. И в тот момент может сработать снайпер», – заметил Дмитрий.

Не гнушается противник и большими калибрами, добавляют армейцы. С начала нового года, недалеко от Золотого, русские наемники несколько раз применяли запрещенное вооружение.

Напомним, США предпочли бы разрешить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

Ранее стало известно, что НАТО не пойдет на компромиссы в Россию, заявил Столтенберг. Вскоре НАТО пришлет России письменные предложения по «гарантиям безопасности».