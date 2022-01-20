Оккупанты подсчитали, на сколько недель Крыму хватит воды

При максимальном использовании водных ресурсов и отсутствии осадков текущих запасов воды в Крыму хватит не менее года. Соответствующая информация опубликована на сайте так называемого «Крымского Федерального университета имени В. И. Вернадского» со ссылкой на заведующего кафедрой водоснабжения, водоотвода и санитарной техники вуза Илью Николенко.

По словам специалиста, в сезон активной загрузки на неделю полуострова требуется 2-2,5 млн кубометров воды, а в зимние месяцы 1-1,5 млн кубометров. При текущем уровне потребления имеющихся запасов хватит не менее 55-70 недель.

Как отметил эксперт, в начале прошлого года фактическое наполнение всех водоемов природного стока составило 33 млн кубометров. К началу 2022 года эта цифра увеличилась до 163 млн кубометров, что существенно больше среднего многолетнего объема наполнения – 135 млн кубометров.

Николенко надеется, что следующие годы в Крыму будут менее засушливыми, чем в предыдущие два, однако, по мнению специалиста, жителям оккупированного полуострова не стоит расслабляться.

«Следующие годы с учетом многолетних наблюдений могут стать водорослями, однако не стоит расслабляться, потому что климатические изменения по количеству осадков и температурам могут сделать будущие уши еще сложнее. Необходимо ориентироваться на то, что дефицит водных ресурсов – глобальная мировая проблема», – добавил Илья Николенко.

Напомним, до оккупации Крыма Россией, которая состоялась в феврале-марте 2014 года, основным источником поставки пресной воды в Крым был Северокрымский канал. После оккупации полуострова поставка воды по Северокрымскому каналу была остановлена.

Ранее сообщалось, что правительство согласилось подавать воду в Крым при едином условии.