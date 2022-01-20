Даны советы дерматологом, как выглядеть на 10 лет моложе

Дата публикации: 20 января 2022 г.

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Чтобы выглядеть моложе, не изобретено волшебного зелья. Но, внеся несколько простых изменений в свой распорядок дня, можно стать человеком, который, по мнению всех, отлично выглядит для своего возраста, а то и на 10 лет моложе. Советами с порталом eatthis поделилась доктор Анджела Дж. Лэмб, директор дерматологического факультета Вестсайд-Маунт-Синай и доцент дерматологии.

1. Не трите глаза

Кожа под глазами и вокруг них бывает самой нежной и хрупкой. Помните об этом в следующий раз, когда вы будете тереть глаза в конце дня. Это может привести к разрыву крошечных кровеносных сосудов и появлению отечности или даже преждевременным гусиным лапкам.

2. Пейте достаточно воды каждый день

Повышение содержания воды в коже может предотвратить шелушение, тусклость и серый цвет. Многие дерматологи рекомендуют выпивать восемь стаканов воды в день. Вы также можете проверить свои косметические продукты на наличие следующих увлажняющих ингредиентов: мочевины, глицерина, керамидов и гиалуроновой кислоты. Если в вашей комнате слишком сухо, подумайте об использовании увлажнителя воздуха, а также избегайте слишком длительного горячего душа — по иронии, он может обезвожить вас.

3. Смойте кондиционер холодной водой.

Подобно тому, как горячая вода может высушить вас, немного холодной воды может сохранить ваш вид увлажненным — и, по сути, она может закрепить кондиционер для волос, в результате чего волосы станут более блестящими и молодыми. В качестве дополнительного бонуса холодный душ стимулирует блуждающий нерв, который регулирует уровень стресса.

4. Применяйте на солнце защиту каждые 90 минут

«Используйте солнцезащитный крем: это лучший способ сохранить вашу кожу молодой и здоровой», — говорит доктор Лэмб. «Повторно наносите его каждые 90 минут». Одно исследование показало, что если вы ежедневно пользуетесь солнцезащитным кремом широкого спектра действия, у вас будет на 24% меньше старения кожи, чем у тех, кто использует его только время от времени.

5. Высыпаться

«Гормоны стресса и недостаток сна действительно разрушают коллаген и ускоряют старение», — говорит доктор Лэмб. Не говоря уже о том, что с возрастом недостаток сна может привести к проблемам с памятью, раздражительности, депрессии и даже большему количеству падений и несчастных случаев. Также ночная алкогольная выпивка перед телевизором может показаться приятной в то время, но она состарит вам и ухудшит ваше здоровье, поэтому лучше учитывать риски.

6. Часто улыбайтесь и смейтесь

«Как и в предыдущем случае, просто улыбка, хорошие отношения и чистая радость помогают вам выглядеть моложе. Это доказано», — говорит доктор Лэмб. Для этого есть биологическая причина: смех улучшает функцию кровеносных сосудов и снимает стресс, два ключевых показателя, которые могут привести к более молодой внешности.

7. Носите головной убор на солнце

«Носите шляпу во время пеших прогулок / на улице весь день. Солнцезащитный крем важен, но механическая защита от солнца не менее важна», — говорит доктор Лэмб. Подобный подход может стоить копейки, но впоследствии сэкономит вам деньги и избавит от боли, поскольку слишком много солнца, конечно, также может привести к раку кожи.

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