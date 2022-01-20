Глава Минздрава назвал особенности Covid-штамма «Омикрон»

Штамм «Омикрон» все чаще оказывается среди подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Украине, однако о доминировании именно этого штамма говорить рано. Об особенностях «Омикрона» министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал сегодня, 20 января, во время брифинга с журналистами, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В частности, этот вариант («Омикрон», – ред.) коронавируса имеет гораздо более короткий инкубационный период. По предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней», – сказал глава Минздрава.

Кроме того, он назвал следующие отличия:

«Омикрон» передается в семь раз быстрее, чем «Дельта»;

инфицированный человек может быть заразен уже в первые сутки после заболевания;

в случае инфицирования «Омикроном» значительно чаще возникает боль в горле (53% случаев, по сравнению с 34% для «Дельты»), хотя согласно замечаниям авторов проведенных исследований, этот симптом нельзя считать специфическим именно для «Омикрона»;

дети чаще инфицируются штаммом «Омикрон», чем предыдущими штаммами.

Среди других симптомов у зараженных Омикроном чаще всего могут наблюдаться следующие симптомы: насморк (73%), головная боль (67,5%), усталость (63,5), чихание (60%), боль в горле (59,6%).

«Несмотря на то, что симптомы «Омикрона» могут напоминать простуду и казаться несерьезными, новый штамм также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи», – отметили в Минздраве.

Также штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Ивано-Франковской области. Новый вариант циркулирует вместе с Дельтой. Ивано-Франковская стала 10 регионом, где подтвердилась циркуляция нового штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство сократило срок действия Covid-сертификатов и разрешило тратить «ковидную» тысячу на лекарства.

Еще 19 января Украина получила от США миллион доз вакцины Pfizer.

Накануне Офис президента заявил о стремительном увеличении заболевших в Украине. Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.