Врач-диетолог рассказала, что репчатый лук полезен при онкологических заболеваниях

Дата публикации: 20 января 2022 г.

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Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова в интервью рассказала о том, кому полезен репчатый лук, а кому стоит отнестись к этому овощу с осторожностью.

Она уточнила, что в репчатом луке содержатся витамины и минералы, клетчатка и различные фитовещества. Из-за своего химического состава этот овощ подавляет множество воспалительных процессов, возникших в организме человека, и существенно укрепляет иммунитет.

По ее словам, репчатый лук полезен людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и онкологией.

«В луке содержится витамин С, витаминами группы В, клетчатка, фитовещества, включая флавоноидные. Они, попадая в организм человека, работают как антиоксиданты и снижают воспалительные процессы. Помимо прочего, лук положительно влияет на иммунитет», — добавила Нефедова.

Лук следует есть регулярно, для профилактики заболеваний. Помимо прочего, некоторые люди могут страдать непереносимостью репчатого лука.

«С луком нужно осторожным тем, у кого наблюдается синдром раздраженного кишечника, гастрит или изжога. Но даже при этих состояниях не обязательно возникает непереносимость. Человек должен попробовать лук сам и понять, как поведет себя организм», — подвела итог Нефедова.

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