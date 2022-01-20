ЕС и США обсуждают, что считать актом агрессии России против Украины

К вопросу о том, что считать актом агрессии

Пока США и страны ЕС/НАТО вырабатывали общий санкционный подход (перечень мер) в отношении России в случае новой военной атаки против Украины, по ходу возникла дискуссия о том, а что надо считать «агрессией».

В диапазоне военного шантажа России как двух разных форм поведения/действий – блеф и реальная военная агрессия – есть целый спектр деструктивных действий России. Это разные гибридные спецоперации, которые позволяют РФ и дальше работать против Украины, а также продолжать обваливать ЕС, НАТО, мировой порядок в целом, и при этом – не подпадать под санкции, привязанные к военному вторжению.

В связи с этим (то, что я читаю в СМИ) началась дискуссия о том, должны ли подпадать под понятие «атаки» разные формы гибридные спецопераций (например, кибератаки)? У США и ЕС нет единого мнения насчет того, что означает «агрессия». Одна часть стран хотят включить в определение «агрессии» все виды гибридных действий. Вторая часть стран исходит из того, что триггером санкций может быть только непосредственно военное вторжение.

Считаю, постановку этого вопроса очень правильной. Потому что Россия, будучи архаичной по уровню, стандартам жизни и целям, действует гибридными методами, абсолютно плюя на права граждан, международное право и тд. В то время, как Запад опирается на нормы Международного права, учитывает права граждан и тд.

В итоге, Россия чисто по времени обыгрывает, используя гибридное оружия.

Джерело: блог Олесі Яхно

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