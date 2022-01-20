Назван чай, который снизит артериальное давление

Если вы страдаете от повышенного артериального давления, необходимо не только принимать назначенные врачом лекарства, но и следить за питанием. Обязательно включите в свой рацион чай из каркаде.

Об этом говорят врачи, пишет МедикФорум.

Повышенное артериальное давление или гипертония – самая распространённая патология на планете. Свыше 60% россиян имеет показатели давления устойчиво выше рекомендованных 120/80. Клиническая гипертония диагностирована у каждого седьмого жителя нашей планеты. Из-за того, что кровь проходит по артериям под высоким давлением, они повреждаются, что опасно для почек, сосудов и сердца. Гипертония – крупнейший единичный фактор риска инсульта.

Эксперты доказали, что употребление чая из сушеных листьев гибискуса, называемых каркаде, снижает уровень артериального давления. В исследовании принимали участие люди с предгипертонией и лёгкой гипертонией. Их возраст составлял от 30 до 70 лет, а систолическое артериальное давление не превышало 150 мм ртутного столба. Приблизительно половина участников группы употребляла по три чашки чая с каркаде каждый день в течение 6 недель. Остальным давали напиток плацебо со вкусом и цветом ненастоящего гибискуса. Все придерживались обычной диеты и режима физических нагрузок.

Артериальное давление у добровольцев измеряли дважды перед началом эксперимента и с интервалом в одну неделю. Исследование показало, что употреблявшие чай из гибискуса добровольцы снизили систолическое артериальное давление, в среднем, на 7,2 пункта, а люди из контрольной группы – только на 1,3 пункта.