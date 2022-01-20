Украина получила 2 млн экспресс-тестов на коронавирус

Стоимость закупки экспресс-тестов на коронавирус составляет чуть более $7 млн

При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украину прибыли 2 млн быстрых тестов для определения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что при финансовой поддержке Всемирного банка и в сотрудничестве с Минздравом Детский фонд закупил и доставил экспресс-тесты в Киев.

«Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого направления зависят темпы распространения Covid-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы», – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В свою очередь, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил важность расширения доступа к бесплатным тестам.

«Увеличение количества тестирований критически важно для контроля за распространением вируса в общинах. Спрос на высококачественные тест-системы постоянно высок. Расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное обнаружение контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции. Вместе с вакцинацией это помогает общинам вернуться к нормальной жизни», – говорится в сообщении

Быстрые тесты на обнаружение Сovid-19, производимые компанией SD Biosensor Inc в Республике Корея. Тестовые системы будут переданы ГП «Укрвакцина» для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины. Стоимость закупки составляет чуть больше $7 млн.

Ранее сообщалось, что правительство сократило срок действия Covid-сертификатов и разрешило тратить «ковидную» тысячу на лекарства.

Еще 19 января Украина получила от США миллион доз вакцины Pfizer.

Накануне Офис президента заявил о стремительном увеличении заболевших в Украине. Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.