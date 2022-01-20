Нацбанк поднял учетную ставку до 10%

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 1 п.п. до 10% – НБУ будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно в случае дальнейшей реализации проинфляционных факторов. Об этом сообщил во время брифинга глава НБУ Кирилл Шевченко.

Кроме того, Национальный банк ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2022 году из-за геополитической ситуации, а также значительно увеличил прогнозируемую инфляцию.

По итогам 2021 года рост реального ВВП, по оценкам НБУ, составил около 3%. Восстановлению экономики способствовал устойчивый потребительский спрос, наращивание инвестиций предприятиями после кризиса, а также рекордный урожай сельскохозяйственных культур.

Однако в НБУ отмечают, что восстановление было медленнее ожидаемого вследствие стремительного подорожания энергоносителей, влияния низких урожаев 2020 года, медленнее восстановления сектора услуг.

Также среди факторов – ограниченные мощности отдельных производственных секторов, более существенные потери от пандемии, а также более стремительная фискальная консолидация (политика сокращения дефицита госбюджета и доли долга в экономике – ред).

На 2022 год регулятор ухудшил прогноз роста ВВП с 3,8% до 3,4%. Прежде всего, это обусловлено напряженной геополитической ситуацией, что негативно повлияет на инвестиционные решения.

Кроме того, несмотря на постепенное угасание пандемии, будут оставаться последствия коронакризиса. Влияние будут иметь сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья.

В 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится до около 4% в год. Этому будет способствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание эффектов пандемии, рост мировой экономики и благоприятные условия торговли.

Благодаря последнему фактору в 2021 году текущий счет был сведен с незначительным дефицитом (1,9% ВВП). Этому способствовали высокие мировые цены на основные товары украинского экспорта – продовольствие и продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК).

В конце года дефицит текущего счета стремительно расширился из-за удорожания энергоносителей, сокращения внешнего спроса на продукцию ГМК и рекордных выплат дивидендов.

В результате оживления внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, в дальнейшем отрицательное сальдо расширится – до 3,3% ВВП в 2022 году и до 3,3–3,5% ВВП в последующие годы.

НБУ отмечает, что прогресс в сотрудничестве с МВФ является одним из основных факторов, которые будут способствовать более устойчивому экономическому развитию.

«Особенно в условиях нынешнего ухудшения информационного фона на фоне напряженной геополитической ситуации и усиления конкуренции стран с развивающимися рынками за иностранный капитал из-за жестких монетарных условий в мире», – подчеркнули в НБУ.

Также стало известно, что Нацбанк больше не будет покупать валюту на межбанке.

Накануне Нацбанк объяснил, почему упала гривна.

Напомним, доллар начал дорожать еще перед новогодними праздниками.