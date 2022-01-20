Настя Каменских на отдыхе с Потапом приняла странную позу

Популярная украинская певица и жена рэп-исполнителя Потапа Настя Каменских, которая ведёт сольную карьеру под псевдонимом NK, любит радовать своих поклонников новостями о личной и творческой жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 5 миллионов человек.

Настя Каменских поделилась очередным горячим снимком со своего отпуска. Как известно, сейчас артистка вместе со своим мужем Потапом отдыхает в солнечной Мексике. Но, несмотря на «насыщенную» программу — посещения пляжа, отеля и ресторанов, она всё же находит время для своих фанатов и регулярно радует их яркими публикациями.