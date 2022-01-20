Настя Каменских на отдыхе с Потапом приняла странную позу

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Популярная украинская певица и жена рэп-исполнителя Потапа Настя Каменских, которая ведёт сольную карьеру под псевдонимом NK, любит радовать своих поклонников новостями о личной и творческой жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 5 миллионов человек.

Настя Каменских поделилась очередным горячим снимком со своего отпуска. Как известно, сейчас артистка вместе со своим мужем Потапом отдыхает в солнечной Мексике. Но, несмотря на «насыщенную» программу — посещения пляжа, отеля и ресторанов, она всё же находит время для своих фанатов и регулярно радует их яркими публикациями.

Скриншот с Instagram, Настя Каменских

Скриншот с Instagram, Настя Каменских

Для новой фотографии Настя приоделась в яркий и соблазнительный образ. Штанишки с животным принтом зебры удачно подчеркивают её аппетитные ноги, а вот верх купальника в леопардовые пятнышки открывает всю её большую «душу».

Видимо, она уже успела выучить парочку фраз на испанском, находясь в Мексике такой короткий промежуток времени. В переводе на русский её подпись в публикации звучит так: «Все, что мне нужно сейчас»

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Комментарии - instagram.com/kamenskux/

Комментарии — instagram.com/kamenskux/

Комментарии - instagram.com/kamenskux/

Комментарии — instagram.com/kamenskux/

Комментарии - instagram.com/kamenskux/

Комментарии — instagram.com/kamenskux/

Напомним, Настя Каменских натянула трусики повыше, чтобы сверкнуть аппетитным телом, но её «зафукали»: «Можно на плечи, чтоб на разрыв»

Как сообщал Знай.ua, седобородого Потапа с брюшком сравнили со стариканом возле молоденькой Насти Каменских: «С дедом»

Также портал Знай.ua писал, что Настя Каменских показала, как выглядела до спорта и изнурительных диет: «С весом скинула возраст»

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