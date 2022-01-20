Боксер Усик устроил «гуляночку» возле церкви (Фото, Видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик отметил 35-летие. В сети появилось еще одно видео с танцами непобедимого боксера. Соответствующие кадры опубликовала Снежана Золотарева в сторис на своей страничке в Instagram

На кадрах видно, как Александр развлекается на фоне церкви. Украинец весело проводит время и даже поет песню Верки Сердючки «Гуляночка». Спортсмен запел: «А у нас, а у нас, а у нас гуляночка-а-а-а!», при этом Усик зажигательно пританцовывал.

Ранее в сети всплыли кадры с вечеринки по поводу юбилея Александра. На видео Усик страстно танцевал с женой Екатериной, а также радовался появлению огромного торта.

Напомним, осенью 2021 года Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победив в Британии местного боксера Энтони Джошуа. Весной 2022 года Александру предстоит провести реванш с AJ, этот поединок, вероятно, пройдет не в Украине.

Телеграф