Доктор Комаровский раскрыл правду о своей семье — успешный не только он

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский ежедневно работает с родителями, чтобы они не допускали серьезных ошибок и их дети росли здоровыми, без проблем.

К его советам часто прислушиваются мамы, бабушки, он все публикует на своей странице в социальной сети Instagram, где за подобными новостями следят более 9,4 миллионов человек. Полезную информацию он еще озвучивает и в программе «Ранок з Україною». Но теперь он рассказал о своей семье.