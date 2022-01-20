Доктор Комаровский раскрыл правду о своей семье — успешный не только он

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Известный украинский педиатр Евгений Комаровский ежедневно работает с родителями, чтобы они не допускали серьезных ошибок и их дети росли здоровыми, без проблем.

К его советам часто прислушиваются мамы, бабушки, он все публикует на своей странице в социальной сети Instagram, где за подобными новостями следят более 9,4 миллионов человек. Полезную информацию он еще озвучивает и в программе «Ранок з Україною». Но теперь он рассказал о своей семье.

Евгений Комаровский. Фото: Аргументы и факты

Евгений Комаровский. Фото: Аргументы и факты

Евгений Комаровский. Фото: Аргументы и факты

Его супруга Екатерина Александровна тоже медик — она врач-окулист.

«Старший сын Дмитрий – довольно успешный айтишник. А младший сын Андрей получил юридическое и экономическое образование, работает вместе со мной, участвует в наших интернет-проектах», — заявляет Евгений.

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У его сыновей уже есть свои дети — Дмитрий и Андрей живут отдельно от родителей. Поэтому для Комаровского лучший отдых — время, проведенное вместе с ними.

Евгений Комаровский, фото: пресс-служба канала "Украина"

Евгений Комаровский, фото: пресс-служба канала «Украина»

У врача-педиатра трое внуков, каждый из которых знает, что Евгений — настоящая знаменитость. Он сам считает, что является для них авторитетом, ибо выступает таковым для их родителей.

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