Джей Ло восхитила кадрами со спортивной тренировки (ВИДЕО)

Знаменитость предстала в откровенном образе, усердно работая над своим телом в спортзале.

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес выложила захватывающее видео своей спортивной тренировки в Instagram.

«Чтобы стать лучше», — подписала кадры знаменитость.

На ролике Джей Ло предстала в черном облегающем топе и лосинах и с минимальными передышками поднимала штанги и занималась на тренажерах.

Отметим, звезда занимается спортом каждое утро, а еще — для сохранения здорового тела пьет не менее семи стаканов воды в день.

Кроме этого, Лопес придерживается специальной диеты, которая исключает обработанную пищу, ест много зеленых овощей и пьет протеиновые коктейли с медом.