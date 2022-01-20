В Украине взлетели цены на дрова

Цены на дрова в Украине отражаются на биржевых аукционах. Стоимость за второе полугодие 2021 года подскочила в среднем на 35%, сообщает Украинская энергетическая биржа.

Отмечается, что всего за год на Украинской энергетической бирже было продано 3,14 млн кубометров древесины на общую сумму 7,91 млрд грн.

В общем, таким образом реализовали 92% от всего объема продукции.

На бирже зафиксировали «исторически максимальное» повышение стоимости. На одном из аукционов стоимость взлетела на 602%.

В результате лесхозы во втором полугодии получили около 2 млрд грн дополнительного дохода.

Напомним, мошенники размещали в Интернете объявления о продаже дров для отопительного сезона и после получения денег исчезали.

Ранее, Украина не должна возвращаться к неконтролируемому вывозу из Украины леса-кругляка, мы должны экспортировать готовую продукцию, а не сырье.