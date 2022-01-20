6-летняя девочка стала знаменитой, поскольку ее приняли за бога

6-летняя девочка, которая родилась с «хоботом» и осталась с двумя носами после того, как его удалили хирургическим путем, стала маловероятной знаменитостью, и местные жители сравнивают ее с индуистским богом в Индии.

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Шестилетнюю девочку сравнили с индуистским богом после того, как она родилась с «хоботом», который оставил ее с двумя носами после того, как его удалили хирургическим путем.

Лакшими, которая живет в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, изначально вызывала страх среди своей общины из-за своей необычной внешности, но местные жители вскоре поняли, что она на самом деле сила, с которой нужно считаться.