6-летняя девочка стала знаменитой, поскольку ее приняли за бога

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6-летняя девочка, которая родилась с «хоботом» и осталась с двумя носами после того, как его удалили хирургическим путем, стала маловероятной знаменитостью, и местные жители сравнивают ее с индуистским богом в Индии.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Шестилетнюю девочку сравнили с индуистским богом после того, как она родилась с «хоботом», который оставил ее с двумя носами после того, как его удалили хирургическим путем.

Лакшими, которая живет в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, изначально вызывала страх среди своей общины из-за своей необычной внешности, но местные жители вскоре поняли, что она на самом деле сила, с которой нужно считаться.

Девочка

Девочка

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Маленькой девочке, четвертому ребенку в семье, сделали операцию по устранению деформации, которая в конечном итоге сделала ее маловероятной знаменитостью, поскольку ее хвалили за то, что у нее второй нос.

Сообщается, что на первый взгляд дети были напуганы внешностью Лакшими, но теперь люди удостаивают ее чести, настаивая на том, что она является воплощением Господа Ганеши — индуистского бога.

Местные жители даже дали ей имя — Лакшими означает богиня богатства и процветания.

Девочка

Девочка

На праздниках ребенку предлагают деньги и подарки, а люди просят его благословения.

Врачи посоветовали семье Лакшими подождать, пока она вырастет, чтобы посмотреть, какую косметическую операцию можно сделать.

В настоящее время ее семья не может позволить себе расходы на операцию и ищет финансовую помощь, чтобы помочь Лакшими вести более нормальную жизнь.

Напомним, что в сети сообщили, что мужчина умер на Крещение в проруби.

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