В сеть попало видео потопа устроенного кошкой

Во время одного такого дня, четырехлапая научилась открывать в ванной кран, а также, играя, затыкать отверстие слива. Умение кошки Робби, парень Жасмин, снял на видео. Тогда еще хозяева не подозревали, что любимица может устроить настоящий потоп.

Смотрите видео, которое снял Робби:

Когда Жасмин вернулась, увидела, что гостиная на первом этаже в воде, ведь с потолка шел настоящий дождь. Она сразу побежала в ванную на втором этаже. Раковина оказалась переполненной, а из нее лилась вода