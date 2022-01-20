Американский историк назвал условие, при котором переговоры с РФ могут быть успешными

Несмотря на стратегию РФ в недавних переговорах с Западом, направленную на ослабление позиций администрации Байдена и отстранение европейских стран от решения глобальных вопросов, настоящая цель действующих российских властей может не простираться столь далеко. Такое мнение в своей колонке «Что думать о войне в Украине» высказал известный американский историк и писатель Тимоти Снайдер.

Снайдер отмечает, что основная причина текущей агрессивной риторики и угроз российских властей Украине и Западу может заключаться в исторических предубеждениях российского лидера Владимира Путина по поводу «братской», как он считает, страны.

В качестве подтверждения этой версии историк напомнил о содержании недавней статьи Владимира Путина об Украине, опубликованной в июле прошлого года.

«Основная идея состоит в том, что тысячу лет назад существовала страна под названием Русь, важнейшим городом на Руси был Киев, а теперь через тысячу лет Киев является столицей Украины, и потому Украина не может быть настоящей страной, и все причастные и их потомки должны быть русскими или братским русским народом», – объяснил Тимоти Снайдер.

Как отмечает Тимоти Снайдер, вступать в исторические споры с людьми, которые настроены на веру в миф, «не говоря уже о президентах, которые верят, что прошлое есть только для подтверждения их нынешних предубеждений» – невозможно.

По мнению историка, эссе Путина свидетельствует об сложившемся кризисе российской идентичности, к тому же в его эссе России не хватает будущего, а нация – гораздо больше о будущем, чем о прошлом.

«Тот факт, что все российские представители должны вести себя так, будто эссе Путина правдиво, создает проблему для американских и европейских переговорщиков. Путин возлагает на Запад ответственность за то, что сделала Россия, а именно, подтолкнуть украинское общественное мнение к НАТО. В эссе Путина утверждается, что украинцы принадлежат к большему сообществу с Россией, но были введены в заблуждение западным коварством», – заключает Тимоти Снайдер.

Историк делает вывод, что переговоры США с Россией в текущей ситуации необходимы и к ним следует привлекать Украину. При этом в формировании переговорной позиции Запада следует сосредотачиваться не на исторических мифах России, а на том факте, что с системой европейской безопасности что-то не так.

Ранее сообщалось, что, по мнению генсека НАТО Йенса Столтерберга, в переговорах с РФ будет сложно преодолеть разногласия по Украине.