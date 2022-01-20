Путин повторит судьбу Назарбаева — Главком

Судьба пенсионера

Назарбаев нашелся. Бывает с пожилыми людьми. Деменция. Пошёл за хлебом в соседний магазин, забыл дорогу домой и потерялся. Так его с авоськой в руках и нашли. На скамейке спал, растерянный, несчастный. Добрые люди проводили до дома, отдали старика его старухе.

После он выступил с обращением. Отстаньте от меня, говорит. Я никакой не Елбасы (слово-то какое пахабное придумали), а простой пенсионер, нахожусь в столице нашей родины на заслуженном отдыхе. В домино на скамейке с другими пенсионерами играю, политикой не интересуюсь, если есть у кого, какие-то ненужные старые вещи, присылайте – не откажусь, сами знаете, на пенсию сейчас тяжело прожить.

А если серьезно, судя по видеообращению Назарбаева и полной зачистке его родственников на руководящих должностях, «великий Елбасы» в мгновение ока превратился в ничто, в пустое место. И вынужден смириться с новым своим статусом.

Такая же судьба ждет и другую мнимую величину – Путина. В один прекрасный день и этот надувной великан мгновенно лопнет, только пахучие брызги в разные стороны разлетятся.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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