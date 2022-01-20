Бывший муж погибшей Жанны Фриске Дмитрий Шепелев признался в том, что тревожило его долгие годы

Известный телеведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который знаком большой аудитории благодаря участию в шоу «Рассмеши комика», частенько радует фанатов новостями из своей личной и творческой жизни в соцсети Instagram, где за ним следит более 350 тысяч человек.

В этот раз Дмитрий Шепелев открыл душу многочисленной аудитории и признался, как сильно он не любит свой день рождения. Всё дело в том, что ему кажется крайне неестественной вся эта процедура поздравлений и сухие слова благодарности.

«Я никогда не любил др, мне всегда было как-то не по себе от звонков, непривычного внимания, когда громким и неестественно радостным голосом мне: «Дима! Ну! Поздравляем!» А вот это вот бесконечное по телефону: «Спасибо большое, мне очень приятно». Бррр…» — заявил телеведущий.