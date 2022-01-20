Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими (ФОТО)

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Чтобы испугаться, необязательно увидеть что-нибудь из ряда вон страшное. Перепугать до чертиков могут самые обычные вещи или ситуации. Например, какой-нибудь стук или дерево необычной формы. В этом нет ничего особенного, но наше воображение считает иначе. Давайте посмотрим подборку снимков, которые выглядят пугающе, но ничего по-настоящему опасного на них не происходит.

1.

Статуя с ульем вместо головы
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

2.

Хасбик следит за тобой
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

3.

Небоскреб… смотрит на меня?
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

4.

Человек-сосулька
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

5.

Снежный монстр
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

6.

Образования из застывшей лавы выглядят как портал в ад
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

7.

Мох на стенах отеля в Малайзии похож на кровь
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

8.

В куклах нет ничего страшного, правда?
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

9.

Ночной ястреб
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

10.

Милые ленивцы, говорите?
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

11.

Красиво разыграли, ничего не скажешь
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

12.

Кажется, пора дать ему имя
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

13.

Эффектные снежные скульптуры
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

14.

Всего лишь добрый пингвин
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

15.

Какой милый костюм и детская травма
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

16.

Портал в лес
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

17.

Глаза и зубы гребешка выглядят зловеще
Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими

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