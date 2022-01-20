Привычные вещи, которые выглядят на удивление пугающими (ФОТО)

Чтобы испугаться, необязательно увидеть что-нибудь из ряда вон страшное. Перепугать до чертиков могут самые обычные вещи или ситуации. Например, какой-нибудь стук или дерево необычной формы. В этом нет ничего особенного, но наше воображение считает иначе. Давайте посмотрим подборку снимков, которые выглядят пугающе, но ничего по-настоящему опасного на них не происходит.

1.

Статуя с ульем вместо головы



2.

Хасбик следит за тобой



3.

Небоскреб… смотрит на меня?



4.

Человек-сосулька



5.

Снежный монстр



6.

Образования из застывшей лавы выглядят как портал в ад



7.

Мох на стенах отеля в Малайзии похож на кровь



8.

В куклах нет ничего страшного, правда?



9.

Ночной ястреб



10.

Милые ленивцы, говорите?



11.

Красиво разыграли, ничего не скажешь



12.

Кажется, пора дать ему имя



13.

Эффектные снежные скульптуры



14.

Всего лишь добрый пингвин



15.

Какой милый костюм и детская травма



16.

Портал в лес



17.

Глаза и зубы гребешка выглядят зловеще



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