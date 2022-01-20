Андрей Билецкий заявил, что создание территориальной обороны успокоило бы украинцев в контексте вероятной войны

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Об этом он рассказал в своем блоге.

«Краткий синопсис:

1) Россия не нападет, она атакует ваши нервы и иностранных инвесторов (которые до этого ломились в Украину);

2) ничего делать не будем, готовиться не будем, летом посадим картофель, осенью набухаемся, весной Пасха – она же «День Победы» (все ли наоборот?);

3) вместо подготовки к войне – нужно верить в Украину и Армию;

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4) построим самую большую трассу (новую, параллельную существующим?) Ужгород-Луганск (зачем, если Луганск оккупирован и освобождать его никто из власти не собирается?)», — пишет Андрей Билецкий.

По мнению Андрея Билецкого, украинская власть не хочет брать на себя ответственность и готовиться к возможным бедам с государством, поэтому просто скрывает и игнорируют эти проблемы.

«Он ставит знак уравнения между подготовкой и паникой. Между паникой и подготовкой к испытаниям на самом деле огромная разница! Активная подготовка к отпору, решение материальных проблем ВСУ, реальное, а не профаническое, создание терробороны – гораздо больше успокоили бы украинцев и инвесторов, чем неадекватные ролики», — подчеркнул Андрей Билецкий.

Как сообщал Знай.ua, член Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что после оккупации Крыма экономика РФ понесла значительные потери.

Также Знай.ua сообщал, что в Черкассах активисты и представители Нацкорпуса вышли на акцию в поддержку жителей Казахстана.

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