Андрей Билецкий заявил, что создание территориальной обороны успокоило бы украинцев в контексте вероятной войны

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Краткий синопсис:

1) Россия не нападет, она атакует ваши нервы и иностранных инвесторов (которые до этого ломились в Украину);

2) ничего делать не будем, готовиться не будем, летом посадим картофель, осенью набухаемся, весной Пасха – она же «День Победы» (все ли наоборот?);

3) вместо подготовки к войне – нужно верить в Украину и Армию;