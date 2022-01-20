Андрей Билецкий заявил, что создание территориальной обороны успокоило бы украинцев в контексте вероятной войны

Об этом он рассказал в своем блоге.
«Краткий синопсис:
1) Россия не нападет, она атакует ваши нервы и иностранных инвесторов (которые до этого ломились в Украину);
2) ничего делать не будем, готовиться не будем, летом посадим картофель, осенью набухаемся, весной Пасха – она же «День Победы» (все ли наоборот?);
3) вместо подготовки к войне – нужно верить в Украину и Армию;
4) построим самую большую трассу (новую, параллельную существующим?) Ужгород-Луганск (зачем, если Луганск оккупирован и освобождать его никто из власти не собирается?)», — пишет Андрей Билецкий.
По мнению Андрея Билецкого, украинская власть не хочет брать на себя ответственность и готовиться к возможным бедам с государством, поэтому просто скрывает и игнорируют эти проблемы.
«Он ставит знак уравнения между подготовкой и паникой. Между паникой и подготовкой к испытаниям на самом деле огромная разница! Активная подготовка к отпору, решение материальных проблем ВСУ, реальное, а не профаническое, создание терробороны – гораздо больше успокоили бы украинцев и инвесторов, чем неадекватные ролики», — подчеркнул Андрей Билецкий.
Как сообщал Знай.ua, член Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что после оккупации Крыма экономика РФ понесла значительные потери.
Также Знай.ua сообщал, что в Черкассах активисты и представители Нацкорпуса вышли на акцию в поддержку жителей Казахстана.
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