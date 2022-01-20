Медики из США выяснили, как возникает волчанка

Знаменитая волчанка, один из символов сериала «Доктор Хаус», оказалась продуктом необычных взаимодействий между микрофлорой кишечника и иммунитетом, а не только результатом нарушений в работе некоторых генов. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Annals of the Rheumatic Diseases.

«Мы показали, что бактериальный дисбаланс был причиной развития волчанки и вспышек ее обострения у некоторых наших пациентов. Все это говорит о том, что микрофлора играет более важную роль в развитии самых опасных почечных форм этой болезни, чем генетика», — рассказывает Грег Сильверман (Gregg Silverman) из университета Нью-Йорка (США).

Человека и многих других живых существ поражает целый ряд тяжелых болезней, причиной развития которых являются не микробы или вирусы, а нарушения в работе иммунной системы, заставляющие ее клетки атаковать здоровые ткани тела. К числу таких болезней относятся рассеянный склероз, волчанка, диабет первого типа и артрит.

То, почему возникают все эти болезни, ученые пока не знают — существуют примерно равные основания полагать, что они могут быть редким последствием обычных инфекций, а также продуктом неких нарушений в работе генов и мутаций в них.

К примеру, недавно биологи показали, что они могут быть связаны с каталитическими антителами, которые вырабатывают стволовые клетки костного мозга. Сильверман и его коллеги нашли другое объяснение тому, почему возникает любимая болезнь доктора Хауса, наблюдая за жизнью примерно шести десятков носительниц крайне тяжелых форм волчанки.

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