США не отправят войска в Украину в случае вторжения России – СМИ

Администрация США вряд ли отправит войска в Украину в случае вторжения РФ, ведь у Вашингтона нет договорных обязательств перед Киевом. Об этом в четверг, 20 января, пишет агентство Associated Press.

Отмечается, что если США пойдут войной против России в Украине, это может увязать силы и ресурсы США на долгие годы и привести к тяжелым человеческим жертвам, тогда как администрация Байдена пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности.

«Причина, по которой США откажутся напрямую вступить в российско-украинскую войну, проста: Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией может быть огромной авантюрой, учитывая вероятную дестабилизацию ситуации в регионе и эскалацию вплоть до сверхбольшого риска обмена ядерными ударами», – говорится в материале.

В то же время агентство отмечает, что бездействие свидетельствует о том, что есть риск того, что можно обозначить как «согласие с будущими действиями России против других стран Восточной Европы, таких как Прибалтийские государства – Эстония, Латвия и Литва».

Впрочем, СМИ считает, что пока нельзя полностью понять, как США смогут помогать Украине, если Россия все-таки вторгнется на украинскую территорию.

Следует указать, что любое пересечение украинской границы войсками РФ будет расценено США как вторжение.

К слову, президент США Джо Байден озвучил два желания Путина по отношению к Украине.

Также Байден рассказал, примут ли Украину в НАТО. Еще американский президент напомнил, что для вступления страны в НАТО необходима поддержка всех членов Альянса.

На пресс-конференции Байден ответил на вопрос, хочет ли Путин полномасштабной войны.

Напомним, США предпочли бы разрешить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

Ранее стало известно, что НАТО не пойдет на компромиссы в Россию, заявил Столтенберг. Вскоре НАТО пришлет России письменные предложения по «гарантиям безопасности».