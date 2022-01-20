Дмитрий Соломчук объяснил, как сегодня формируются цены на продукты питания на украинском рынке

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Как рассказывает политик, украинское сельское хозяйство выбрало направление развития через создание крупных компаний. Как следствие, констатирует он, сложилась такая ситуация, что при рекордном урожае стоимость пищевых продуктов все равно может увеличиваться, что парадоксально.

Далее Дмитрий Соломчук рассуждает о причинах такой ситуации. «Потому что владельцы аграрных холдингов, которые контролируют рынок, следят за ценами на мировых биржах, и если там продовольствие дорожает, то они вывозят его из страны», — объясняет он.

Гость программы отмечает, что с одной стороны, благодаря этому стабилизируется национальная валюта, с другой – есть и свои минусы. «У нас значительная часть населения, около шести процентов, не могут покупать продукты питания по ценам Лондонской или Чикагской биржи», — подчеркивает Дмитрий Соломчук.

Следовательно, убежден он, в области сельского хозяйства лучше развивать малое предпринимательство. Попутно депутат отмечает, что он уже разработал законопроект специально для этого. Парламентарий объясняет, что малое предприятие по производству пищевых продуктов учитывает прежде всего покупательную способность граждан в конкретном регионе, а не ценовую политику на мировом рынке. «Если где-то человек может купить какой-то продукт за сто гривен, он столько и будет стоить, а если в Киеве за него могут заплатить больше, то там и цена будет выше», — подчеркивает Дмитрий Соломчук.