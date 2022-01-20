Как изменится работа курьеров из-за новых правил для ФЛП: разъяснение парламентариев

Рассчитывая покупателя, курьер обязан выдать покупателю фискальный чек. Предоплаты это не касается, для такого вида расчета существуют другие правила. Об этом говорится в официальном разъяснении Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.

Представим ситуацию: вы заказали товар, предварительно его не оплатив, поэтому расчет будет уже на месте с курьером. Не важно: наличные или банковская карта, он обязан выдать вам фискальный чек на полную сумму расчетной операции. Это можно сделать разными способами:

на месте выдать предварительно распечатанный чек;

в том числе (но не исключительно) путем воспроизведения на дисплее регистратора расчетных операций или дисплее устройства, на котором установлен программный регистратор расчетных операций QR-кода, позволяющий осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по содержащейся в его структуре данных, и/или отправкой электронного чека на номер или адрес электронной почты покупателя.

РРО и почта

В случае продажи товаров через службы доставки предприниматель не всегда обязан вкладывать фискальный чек в посылку.

Фискальный чек не требуется:

если покупатель полностью оплатил товар за счет продавца в форме IBAN. В отправление тогда должен быть вложен товарный чек или накладная, подтверждающая стоимость того или иного товара;

если перевозчик переводит средства продавцу на текущий счет. Тогда оформление товара происходит послеоплатой, и расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком.

Фискальный чек требуется:

если покупатель оплатил товар с использованием платежных карт, то такая операция является расчетной и требует фискального чека. Продавец может вложить его в посылку или отправить другим способом (на электронную почту, в мессенджерах, на мобильный телефон и т. д.);

если расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком, но последний переводит средства не на текущий счет продавца, продавец выдает фискальный чек на товар покупателю, отправляя на электронную почту, мобильный телефон и т. д.

Напомним, Верховная Рада может отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

Ранее Кабинет министров окончательно назвал категории предпринимателей, которые могут не пользоваться кассовыми аппаратами (РРО и ПРРО).

Также, 17 декабря Верховная Рада не смогла собрать большинство депутатов, необходимое для принятия законопроекта об отсрочке сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога № 6376. В проекте закона авторы предлагали отсрочить обязательность кассовых аппаратов еще на год – в начале 2023 года.

Это будет мало распространяться на тех плательщиков единого налога 2-4 групп, годовые доходы которых не превышают 220 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 1,3 млн грн).