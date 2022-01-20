Как изменится работа курьеров из-за новых правил для ФЛП: разъяснение парламентариев

Курьер обязан оформить фискальный чек
Фото из открытых источников
Рассчитывая покупателя, курьер обязан выдать покупателю фискальный чек. Предоплаты это не касается, для такого вида расчета существуют другие правила. Об этом говорится в официальном разъяснении Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.
Представим ситуацию: вы заказали товар, предварительно его не оплатив, поэтому расчет будет уже на месте с курьером. Не важно: наличные или банковская карта, он обязан выдать вам фискальный чек на полную сумму расчетной операции. Это можно сделать разными способами:
- на месте выдать предварительно распечатанный чек;
- в том числе (но не исключительно) путем воспроизведения на дисплее регистратора расчетных операций или дисплее устройства, на котором установлен программный регистратор расчетных операций QR-кода, позволяющий осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по содержащейся в его структуре данных, и/или отправкой электронного чека на номер или адрес электронной почты покупателя.
РРО и почта
В случае продажи товаров через службы доставки предприниматель не всегда обязан вкладывать фискальный чек в посылку.
Фискальный чек не требуется:
- если покупатель полностью оплатил товар за счет продавца в форме IBAN. В отправление тогда должен быть вложен товарный чек или накладная, подтверждающая стоимость того или иного товара;
- если перевозчик переводит средства продавцу на текущий счет. Тогда оформление товара происходит послеоплатой, и расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком.
Фискальный чек требуется:
- если покупатель оплатил товар с использованием платежных карт, то такая операция является расчетной и требует фискального чека. Продавец может вложить его в посылку или отправить другим способом (на электронную почту, в мессенджерах, на мобильный телефон и т. д.);
- если расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком, но последний переводит средства не на текущий счет продавца, продавец выдает фискальный чек на товар покупателю, отправляя на электронную почту, мобильный телефон и т. д.
Напомним, Верховная Рада может отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.
Ранее Кабинет министров окончательно назвал категории предпринимателей, которые могут не пользоваться кассовыми аппаратами (РРО и ПРРО).
Также, 17 декабря Верховная Рада не смогла собрать большинство депутатов, необходимое для принятия законопроекта об отсрочке сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога № 6376. В проекте закона авторы предлагали отсрочить обязательность кассовых аппаратов еще на год – в начале 2023 года.
Это будет мало распространяться на тех плательщиков единого налога 2-4 групп, годовые доходы которых не превышают 220 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 1,3 млн грн).