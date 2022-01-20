Футболист Неймар показал самую дорогую женщину в своей жизни

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Известный бразильский футболист и звезда французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар похвастался новым фото со своей мамой Надин Сантос.

Неймар получил всемирную славу благодаря своей виртуозной игре в футбол. Он имеет много поклонников по всему миру, поэтому часто пытается радовать их новыми фото, видео или же интересными подробностями из личной и профессиональной жизни на своей странице в Instagram, где за ним пристально следит 168 миллионов человек.

На этот раз звезда футбола решил поделиться новым милым фото со своей мамой. На снимке они позировали нежно прижавшись друг к другу, и улыбаясь на камеру.

Неймар с мамой, фото с instagram

Неймар с мамой, фото с instagram

«Боже, благослови твою жизнь, я Люблю тебя. Поздравляю, мамочка», — так Неймар подписал фото с мамой.

Что интересно мама и сын выбрали наряды в похожих оттенках. Знаменитый футболист красовался в красной футболке и такого же оттенка костюме с животным принтом. Его образ дополняла массивная цепь на шее.

Мама Неймара Надин Сантос также отдала предпочтение красным тонам. Она надела платье с рукавами три четверти, которое добавляло ей большей женственности. Чтобы сделать свой образ более воздушным, 54-летняя женщина сделала легкие локоны на волосах, которые спадали на ее грудь и плечи.

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