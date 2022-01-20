Футболист Неймар показал самую дорогую женщину в своей жизни

Известный бразильский футболист и звезда французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар похвастался новым фото со своей мамой Надин Сантос.

Неймар получил всемирную славу благодаря своей виртуозной игре в футбол. Он имеет много поклонников по всему миру, поэтому часто пытается радовать их новыми фото, видео или же интересными подробностями из личной и профессиональной жизни на своей странице в Instagram, где за ним пристально следит 168 миллионов человек.

На этот раз звезда футбола решил поделиться новым милым фото со своей мамой. На снимке они позировали нежно прижавшись друг к другу, и улыбаясь на камеру.