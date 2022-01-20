Страны Балтии получили от США разрешение поставлять оружие Украине – Reuters

Киев может получить «Джавелины» и «Стингеры»

Государства Балтии получили согласие США на передачу Украине американского оружия. Об этом со ссылкой на источники в государственном департаменте США пишет Reuters.

«Держдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии прислать произведенные в США ракеты и другое оружие Украине», – говорится в материале.

Отмечается, что согласно действующим условиям контроля за оборотом произведенного в США оружия государства должны получить согласование Госдепа перед передачей оборудования третьей стороне.

«Соглашение позволит Эстонии передать Украине противотанковые системы «Джавелин», а Литва сможет прислать ракеты «Стингеру», – утверждает Reuters.

Напомним, в Украину прибыла партия международной технической помощи от Великобритании. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

Также, Британия перегоняет противотанковые вооружения в Украину. Лондон отправил военно-транспортные самолеты С-17.

Ранее, согласно сообщениям американской разведки, власти РФ могут рассматривать вопросы развертывания вблизи украинских границ, а также в других неопределенных местах, новых видов ядерного оружия.