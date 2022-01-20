В Украине уменьшается количество пожилых людей, отметка уже достигла миллиона: как это повлияет на пенсии
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За последние 5 лет в Украине стало меньше пенсионеров, их количество уменьшилось на один миллион.
Об этом сообщает Опендатамедиа.
Так, стало известно, что активный спад количества пенсионеров в Украине начался еще до эпидемии коронавируса. Специалисты сообщают, что такая тенденция прослеживается с 2016 года. В частности, в 2015 году пенсионеров насчитывалось 12 296 500, а под конец 2021 года – 10 881 100.