В Украине уменьшается количество пожилых людей, отметка уже достигла миллиона: как это повлияет на пенсии

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За последние 5 лет в Украине стало меньше пенсионеров, их количество уменьшилось на один миллион.

Об этом сообщает Опендатамедиа.

Так, стало известно, что активный спад количества пенсионеров в Украине начался еще до эпидемии коронавируса. Специалисты сообщают, что такая тенденция прослеживается с 2016 года. В частности, в 2015 году пенсионеров насчитывалось 12 296 500, а под конец 2021 года – 10 881 100.

Пенсионерка, фото Знай

Пенсионерка, фото Знай

Но несмотря на уменьшение нагрузки на Пенсионный фонд, не произошло повышения качества жизни 10,9 млн пенсионеров.

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«Хотя средняя пенсия за последнее пятилетие увеличилось вдвое, она по-прежнему составляет менее 150 долларов (3915 грн)», — говорится в сообщении.

Сейчас на самом деле половина пенсионеров получают менее 3000 гривен (110 долл). Пенсию более 10 тыс. грн (370 долл) получают только 4,3% украинцев. К тому же стоит отметить, что сейчас пенсия украинских женщин на 30% меньше, чем у мужчин.

Скрин, видео YouTube пенсионерка

Скрин, видео YouTube пенсионерка

Стоит добавить, что начиная с 2018 года в Украине действует закон о пенсионном страховании, который ежегодно повышает планку страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Тем, у кого стажа не хватает, придется работать еще несколько лет. Если до 65 лет не наберется даже 25 лет стажа, то вместо пенсии будет оказываться социальная помощь.

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