В Украине уменьшается количество пожилых людей, отметка уже достигла миллиона: как это повлияет на пенсии

Скрин, видео YouTube пенсионерка

Стоит добавить, что начиная с 2018 года в Украине действует закон о пенсионном страховании, который ежегодно повышает планку страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Тем, у кого стажа не хватает, придется работать еще несколько лет. Если до 65 лет не наберется даже 25 лет стажа, то вместо пенсии будет оказываться социальная помощь.

Напомним, доплата 500 гривен: украинцам рассказали, кто имеет право на «бонус» к основной пенсии. На этот раз специалисты рассказали, кто из пенсионеров имеет право на получение 500 гривен в качестве доплаты по возрасту

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