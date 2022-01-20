Ринопластика, brow lift и удаление комков Биша: что пережили Селена Гомес и Дженнифер Энистон в руках пластических хирургов

Для наших читательниц, которые следят за своим внешним видом, появились очень интересные новости. Специалисты одной из пластических клиник рассказали, как меняли свою внешность такие знаменитые красотки как Селена Гомес и Дженнифер Энистон. У этих двух дам все на одной ринопластике не закончилось.

Об этом стало известно благодаря публикациям в аккаунте TikTok одной из клиник пластической хирургии.