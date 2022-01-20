Ринопластика, brow lift и удаление комков Биша: что пережили Селена Гомес и Дженнифер Энистон в руках пластических хирургов

Для наших читательниц, которые следят за своим внешним видом, появились очень интересные новости. Специалисты одной из пластических клиник рассказали, как меняли свою внешность такие знаменитые красотки как Селена Гомес и Дженнифер Энистон. У этих двух дам все на одной ринопластике не закончилось.
Об этом стало известно благодаря публикациям в аккаунте TikTok одной из клиник пластической хирургии.
Селена Гомес, скриншот: YouTube
Известная американская певица, бывшая девушка Джастина Бибера Селена Гомес пережила операцию по пересадке почки (из-за волчанки), об этом она открыто рассказывала у себя в Instagram. И все же это не единственная операция, которую сделала певица.
Селена однозначно делала brow lift – подтяжку бровей. Эта операция позволяет сделать взгляд хитрее, так как приподнимает хвостики бровей, подтягивается и весь лоб. Также точно была выполнена ринопластика, на фото разных лет видно, что кончик носа стал явно более тонким и аккуратным, немного вздернутым вверх.
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Еще изменилась и форма лица Селены – оно стало заостренным. Это дает нам повод говорить об операции по удалению комков Биша.
Дженнифер Энистон, скриншот: YouTube
В феврале 2022 года Дженнифер Энистон исполниться 53 года. Но выглядит она намного младше заявленного в паспорте возраста. Не все на лице Энистон от природы. Со стопроцентной вероятностью можно сказать, что актриса делала себе ринопластику. Это произошло на заре ее карьеры, когда Дженнифер начала сниматься в культовом сериале «Друзья».
Дженнифер Энистон, скриншот: YouTube
Некоторые эксперты утверждают, что Дженнифер делала небольшое инъекционное увеличение губ и подтяжку лица. Однако сложно подтвердить или опровергнуть эту информацию. Отдельной похвалы заслуживает фигура актрисы.
Дженнифер Энистон, скриншот: YouTube
К сожалению, Дженнифер не рассказывает подробно, чем именно занимается, точно известно, что актриса любит йогу. С хорошей генетикой, здоровым образом жизни и занятиями йогой вполне можно выглядеть так, как выглядит знаменитость в свои 52 годика.
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