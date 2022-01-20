Ученые нашли в траве из Японии вещество, замедляющее старение

Травянистое растение аситаба, один из национальных символов Японии, производит вещество, молекулы которого заставляют клетки организма активнее перерабатывать «белковый мусор», что продлило жизнь мушкам на 20%. Об этом пишут биологи в статье для Nature Communications.

«За последний век средняя продолжительность жизни увеличилась по всей Земле, что состарило ее население. Старческие болезни начали появляться гораздо чаще, поэтому нам важно создать препараты, замедляющие ее наступление. Вещество DMC — потенциальный кандидат на эту роль. Осталось лишь проверить, будет ли оно так же влиять на людей», — заявили специалисты.

Недавно среди ученых возродился спор о сущности процесса старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс неслучаен и что его контролирует своеобразная «программа смерти» — определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать, уступая место новому поколению себе подобных.

Другие же полагают, что старение — абсолютно случайный процесс накопления мутаций и случайных поломок в клетках. Это приводит к накоплению в организме так называемых престарелых клеток, прекращающих участие в работе органов. Их удаление из тела червей заметно продлило им жизнь и улучшило жизнедеятельность.

Аналогичного эффекта, как отмечает Андреас Циммерманн (Andreas Zimmermann) из университета Граца (Австрия), можно добиться, уменьшив приток калорий в организм. Как показывают опыты на животных, постоянный недостаток пищи заметно увеличивает среднюю и максимальную продолжительность жизни мышам, мухам и некоторым обезьянам.

Это происходит благодаря тому, что нехватка питательных веществ ускоряет и усиливает так называемую аутофагию. Под этим словом ученые понимают процесс «сборки» и уничтожения неправильно свернутых белков и поврежденных митохондрий — главных «энергостанций» клетки. Избыток подобного «мусора» ускоряет старение клеток и способствует накоплению мутаций в их ДНК.

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