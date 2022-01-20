Судья по делу Порошенко внезапно не пришел на работу: известна причина

Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, который накануне выбирал меру пресечения пятому президенту и нардепу Петру Порошенко, внезапно ушел в отпуск с 20 января. Объявление на двери его кабинета на своей странице в Facebook обнародовал адвокат Ростислав Кравец.

«Наше заседание у судьи Соколова сегодня, к сожалению, не состоится», – написал адвокат.

Фото: rkravets/Facebook

Следует отметить, что Алексей Соколов был назначен на должность тогдашним президентом Порошенко в 2017 году.

Отметим, генпрокурор Венедиктова, уклонившаяся от подписания подозрения Порошенко, обжалует решение суда. Добавим, что адвокаты также обжалуют решение суда по Порошенко.

Как уже известно, 19 января Печерский райсуд Киева избрал личное обязательство мерой пресечения пятому президенту Украины, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко.

Вынести решение по итогам заседания суд мог еще два дня назад, 17 января, в день возвращения Порошенко в Украину, после нескольких недель пребывания за границей. В тот момент, следователю судье Алексею Соколову, который должен принять решение о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко, стало плохо. Однако после почти 12-часового заседания судья Алексей Соколов решил перенести объявление решения на 19 января.

Под Печерским судом в Киеве, где избирали меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.

В частности, под Печерским судом избили депутата, он зовет начальника полиции «на ковер».

За несколько часов до этого поклонники Порошенко собрались на массовую акцию перед судом.