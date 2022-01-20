СМИ: Сверхмягкое решение суда по Порошенко приведет к серьезным изменениям в юридической команде Зеленского

Мера пресечения в виде личного обязательства, избранная судьей Печерского районного суда города Киева в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, без сомнения, является самой мягкой из всех возможных, и это даст старт серьезным переменам и в публичной политике, и в команде Владимира Зеленского. Об этом пишет телеграм-канал «Шептун».

Автор поста уверен, что после этого у адвокатов председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука есть все основания требовать аналогичной меры пресечения и для своего подзащитного.

«Следующим, кто соскочит с «крючка» Банковой, будет Виктор Медведчук. Он проходит по одному делу с Порошенко, сидит под домашним арестом, но теперь получит все основания требовать пересмотра меры пресечения и для себя. Порошенко и Медведчук на свободе, озлобленные и жаждущие мести, – это не предвещает власти ничего хорошего», – говорится в публикации.

На телеграм-канале излагается мысль о том, что сверхмягкая мера пресечения в отношении Порошенко также приведет к переформатированию юридической команды Президента, так как Зеленскому теперь просто придется сделать выводы относительно компетентности свих юристов.

«Долгое время суды и систему правосудия в ОП курировали Андрей Портнов, Олег Татаров и Андрей Смирнов. Пользуясь отсутствием у Зеленского и его окружения опыта в данной сфере, они долго морочили Зеленскому голову, преследуя, преимущественно, собственные цели. Итогом их «работы» стал провал попытки установить контроль ОП над судебной системой – от Конституционного Суда до местных судов, ссора с западными партнерами в вопросе САП и НАБУ, бардак в правоохранительных органах», – отмечается в написанном.