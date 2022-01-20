Ученые выяснили, почему пожилые люди чаще болеют гриппом

Люди в возрасте чаще заражаются гриппом и реже приобретают иммунитет к вирусу после прививок из-за того, что их организм перестал вырабатывать разнообразный набор антител. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в журнале Cell Host & Microbiome.

«Мы выяснили, что пожилые люди гораздо хуже справляются с новыми версиями вируса гриппа по той причине, что их клетки, производящие антитела, не обладают достаточной гибкостью. Создателям вакцин следует учитывать это для того, чтобы создать прививки, которые будут защищать и людей в возрасте», — заявил Патрик Уилсон (Patrick Wilson) из университета Чикаго (США).

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч больных. Борьба с гриппом осложняется тем, что есть три разновидности этого вируса – А, В и С, в силу чего достаточно сложно предсказать, какой вид вируса получит наибольшее распространение в следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам вируса гриппа.

При отсутствии прививки вероятность заражения человека гриппом, а также скорость его выздоровления, будет зависеть только от внутренних сил его организма, в том числе от того, насколько активно иммунная система распознает новые угрозы и пытается их подавить.

Уилсон и его коллеги выяснили, почему многие прививки не помогают пожилым людям и почему они в целом гораздо чаще болеют гриппом и умирают от него, чем мужчины и женщины среднего возраста и молодежь.

Для ответа на этот вопрос ученые собрали образцы крови у дюжины пожилых добровольцев и трех десятков молодых людей, недавно получивших прививку от гриппа. Они извлекли из них так называемые плазмабласты. Они представляют собой особый подтип B-клеток, которые не распознают новые патогены, а производят антитела к уже знакомым вирусам в «промышленных» количествах.

Эта особенность В-клеток пожилых людей, как отмечает Уилсон, одновременно объясняет то, почему многие вакцины на них не действует, и указывает на причину их повышенной уязвимости к гриппу.

С чем это связано, пока не понятно, однако ученые предполагают, что эффективность действия вакцин можно повысить, стимулируя работу так называемых герминативных центров – особой части лимфатических узлов, где В-клетки созревают и «перепрофилируются». Их принудительное включение поможет иммунитету пожилых людей «вспомнить молодость» и выработать новые антитела.

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