Как уберечься от рака шейки матки: самые частые причины заболевания

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Все это – в рамках Всемирной недели осведомленности о раке шейки матки, чтобы как можно больше людей знали, как они могут уменьшить свой риск заболевания.
Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях
Что надо знать о раке шейки матки
Самой частой причиной рака шейки матки является заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ). Чаще всего недуг выявляют у женщин, старше 30 лет.
ВПЧ – что это?
Это распространенный вирус, который передается от одного человека другому половым путем. По крайней мере, половина сексуально активных людей будет иметь ВПЧ в какой-то момент своей жизни. У некоторых из них инфекция может возникать повторно. Пик заболеваемости наступает впоследствии после начала половой жизни.
Рак шейки матки сопровождается серьезными сопутствующими заболеваниями: так, у женщин, живущих с ВИЧ, в 4 раза выше вероятность развития рака шейки матки. А у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека, вдвое выше вероятность инфицирования ВИЧ.
Каждая женщина имеет риск развития рака шейки матки,
– отметили в Минздраве.
Симптомы
В то же время стоит помнить, что развитие рака на первых этапах проходит бессимптомно, – женщина не может сама его обнаружить. Однако можно наблюдать самые распространенные признаки:
- нетипичное вагинальное кровотечение, в частности после менопаузы, после полового акта или между регулярными менструациями;
- изменения влагалищных выделений;
- боль или дискомфорт во время полового акта;
- непонятные боли в пояснице или между тазобедренными костями.
Чтобы избежать развития рака, стоит придерживаться таких правил:
- регулярно проходить скрининг (для этого использовать ПАП-тест, каждая женщина хотя бы раз в год должна посещать гинеколога). Интервалы между такими обследованиями должны быть не менее 5 лет, рекомендовано делать его раз в 3 года;
- делать прививку от ВПЧ (вакцинация – доказанный и эффективный метод профилактики рака шейки матки, она на 90% уменьшает вероятность развития новообразований, уколы надо делать девушкам в возрасте 9 – 14 лет, еще до начала половой жизни).