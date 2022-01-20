Налоговики объяснили, какие документы должны хранить ФЛП при использовании кассовых аппаратов

С 1 января 2022 ФЛП – плательщики единого налога второй, третьей и четвертой групп обязаны применять регистратор расчетных операций (РРО) и/или программные РРО при совершении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода. Государственная налоговая служба (ГНС) дала разъяснения по поводу того, какие нужно хранить документы. Об этом сообщает главное управление ГНС в Киеве.

Какие документы нужно хранить

По данным ГНС, субъекты хозяйствования, использующие РРО для осуществления расчетных операций в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также совершение операций по приему наличных денег для дальнейшего ее перевода, обязаны, в частности:

в конце рабочего дня (смены) создавать в бумажной и/или электронной форме (кроме автоматов по продаже товаров (услуг)) фискальные отчетные чеки в случае совершения расчетных операций;

создавать контрольные ленты в бумажной и/или электронной форме и обеспечивать их хранение на РРО (кроме автоматов по продаже товаров (услуг)) в течение трех лет;

создавать в бумажной и/или электронной форме X-отчеты, Z-отчеты и другие документы, предусмотренные документацией на РРО, согласно законодательству;

хранить на месте проведения расчетов регистрационное удостоверение и последнюю справку об опломбировании РРО или их копии.

Кому не нужно применять кассовые аппараты

В то же время ФЛП – плательщики единого налога первой группы, осуществляющие исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляющих хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, не используют труд наемных лиц, с 1 января 2022 года не применяют РРО/программные РРО.

Напомним, Верховная Рада может отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

Ранее Кабинет министров окончательно назвал категории предпринимателей, которые могут не пользоваться кассовыми аппаратами (РРО и ПРРО).

Также, 17 декабря Верховная Рада не смогла собрать большинство депутатов, необходимое для принятия законопроекта об отсрочке сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога № 6376. В проекте закона авторы предлагали отсрочить обязательность кассовых аппаратов еще на год – в начале 2023 года.

Это будет мало распространяться на тех плательщиков единого налога 2-4 групп, годовые доходы которых не превышают 220 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 1,3 млн грн).