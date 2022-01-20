Что едят дети президента в школе: СМИ показали меню

На перемене можно подкрепиться булками с корицей, круассанами, сэндвичами, а также печеньем и напитками

На фоне скандала с реформой школьного питания, которую ввела Елена Зеленская, журналисты решили выяснить, чем кормят детей самого президента. Сын и дочь Владимира и Елены Зеленских учатся в самой дорогой частной школе Киева в Новопечерских Липках, пишет Страна.ua.

Питание входит в стоимость обучения, а это $13750 в год (около 390 000 грн) для начальных и средних классов, $11 600 в год (почти 330 000 грн) для старших. Для молодшеклассников питание трехразовое, а у старших только обед и обед. При этом дополнительно можно заказать еще два приема пищи – завтрак и полдник за 3600 грн в месяц.

Фото: novopecherska_school/instagram

Меню школьной столовой – как в не слишком дорогом ресторане: вариантов супов, салатов, гарниров и основных блюд не менее пяти по каждой позиции. Есть и диетические блюда, и для вегетарианцев. Например, на гарнир предлагают кус-кус со сливочным маслом, рататуй из запеченных овощей, шпинат бланшированный со сливками. До этого можно взять на выбор тефтели из свинины с соусом, паровую рыбу с овощами, индюшиные «сеченики», куриные бедра карри, картофельный гратен с сыром и рыбку на подушке из фенхеля.

К тому же для учащихся элитного заведения работает кафе. Здесь на перемене можно подкрепиться булками с корицей, круассанами, сэндвичами, а также печеньем и напитками. Приготовленный и здоровый перекус: фрукты, орехи, полезные сладости. Малышей в кафетерий утром не пускают, чтобы не перебивали аппетит.

Напомним, директор Гнединцовской школы Владимир Алексеев пообещал ежедневно приходить в столовую и смаковать блюда, которые предложил известный кулинар Евгений Клопотенко.

В начале января 2022 года завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт. Уже после каникул реформа школьного питания, инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской, должна заработать в полной мере.

Кстати, первая леди Елена Зеленская подвела итоги продовольственной реформы школьного питания.